В Україні оголосили штормове попередження

​За прогнозами синоптиків в Україні вдень, 27 липня, очікується град та сильні шквали вітру, про це повідомляє Укргідрометцентр.﻿

Так, погода﻿ у західних областях очікується несприятлива - грози, вдень подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності - жовтий.

У східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.