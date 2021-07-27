Чистий прибуток Tesla вперше перевищив $1 млрд

Чистий прибуток виробника електромобілів Tesla в другому кварталі 2021 вперше перевищив $1 млрд, при цьому виручка компанії виросла майже вдвічі, повідомляє Інтерфакс.

У квітні-червні чистий прибуток Tesla склав $1,14 млрд, або $1,02 у розрахунку на акцію, проти $104 млн, або $0,10 на акцію, за аналогічний період попереднього року. Скоригований прибуток збільшився до $1,45 на акцію з $0,44.

Виручка підвищилася на 98% і досягла $11,96 млрд проти $ 6,04 млрд роком раніше.

Опитані FactSet аналітики в середньому прогнозували скоригований прибуток компанії на рівні $0,94 на акцію при виручці в $11,51 млрд.