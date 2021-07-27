"Клон" Нафтогазу програв суд і заплатить штраф

Газопостачальник "Нафтогаз Трейдинг" через суд заборонив компанії-конкуренту використовувати подібне до його назви найменування компанії, повідомляє UBR.

Про це йдеться у відповідному судовому рішенні столичного Госпсуду у справі №910 / 3874/21.

Суд погодився, що використання схожих назв іншими фірмами неприпустимо, особливо на одному ринку.

Тепер "фірмі-клону", яка змінила в найменуванні лише одну букву і понад рік працювала під назвою "Нафтогаз Трейдінг" (використовувала у себе в назві "і" замість оригінального "и"), заборонено вказувати фірмове найменування. Як у повному, так і скороченому вигляді, і не тільки українською, а й англійською мовами.

Також компанія повинна компенсувати ГК "Нафтогаз Трейдинг" 60,5 тис. грн витрат по сплаті держмита та вартості проведення судової експертизи.

У НАКу зазначають, що це не перший раз, коли деякі компанії намагаються видати себе за одне з дочірніх підприємств "Нафтогазу".