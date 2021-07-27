Холдинг "ДТЕК" Ахметова відсудив в Укренерго ще 633 млн грн

Госпсуд м. Києва 15 липня частково задовольнив позов ТОВ "ДТЕК Східенерго" до "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 633 млн грн заборгованості (з урахуванням пені, інфляційних втрат, 3% річних), повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, "ДТЕК Східенерго" свої позовні вимоги мотивувало тим, що "Укренерго" неналежно виконує зобов`язання за договором про участь у балансуючому ринку в частині оплати купленої у позивача балансуючої електричної енергії в період з серпня 2020 року по березень 2021 року включно.

У ході судового процесу "Укренерго" наполягало на відсутності своєї вини в простроченні зобов`язань, оскільки оплачує придбану балансуючу електричну енергію з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання оператора системи передачі, у зв`язку з чим оплата здійснюється після надходження коштів на цей рахунок від інших учасників балансуючого ринку.

Натомість суд вказав, що договір, укладений між учасниками спору, не містить "будь-яких застережень щодо використання відповідачем поточного рахунку зі спеціальним режимом використання та відповідно умови про розрахунок за продану електричну енергію лише з такого рахунку".

Також суд зазначив, що закон "Про ринок електричної енергії" знову ж таки "не містить імперативної заборони щодо розрахунку відповідача з постачальником електричної енергії (позивачем) тільки грошовими коштами, які надходять від інших учасників балансуючого ринку на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, навпаки, передбачено можливість відповідача для належного виконання грошових зобов`язань, вносити грошові кошти з інших власних рахунків на рахунок зі спеціальним режимом використання".

Нагадаємо, 5 липня Госпсуд м. Києва частково задовольнив позов АТ “ДТЕК Дніпроенерго” до “Укренерго” та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 399,4 млн грн заборгованості.