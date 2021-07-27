У Китаї будують шахти для ядерної зброї

Влада Китаю веде будівництво понад сотні шахт для запуску міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Про це з посиланням на експертів Федерації американських вчених, повідомляє Лента.Ру.

Свідоцтва про те, що китайська влада будує такі шахти, знайшли на знімках з комерційних супутників. За словами представників FAS, в Синьцзян-Уйгурському автономному районі з'явиться 110 шахт для запуску МБР - як правило, вони оснащуються ядерними бойовими частинами.

У зв'язку з цим багато експертів побоюються подальшої експансії Китаю. Наявність таких шахт може перетворити країну на ядерну державу нарівні з Росією і США. При цьому інші експерти вказують, що подібні шахти вкрай вразливі, а їх потужностей все одно не вистачить для "залякування" інших.

На початку липня газета The Washington Post також виявила дані про будівництво 119 подібних шахт у китайській провінції Ганьсу. Це також турбувало і експертів, і високопоставлених чиновників: так, глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американська влада стурбовані відомостями про нарощування Китаєм ядерної програми.