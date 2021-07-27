Польща заявила про плани затримати запуск "Північного потоку-2": названо причину

Польща вирішила докласти всіх зусиль, щоб затримати запуск газопроводу "Північний потік-2". У країні вважають, що якби не вони, то спірна російсько-німецька інвестиція вже давно була б реалізована, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив в інтерв'ю Польському радіо заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач.

За його словами, зовнішньополітичне відомство затримувало фіналізацію "Північного потоку-2" протягом декількох років.

"Якби не наші дії, цей проєкт було б уже давно завершено, вже давно Володимир Путін міг би чинити тиск щодо України або інших наших партнерів" , – стверджує Пшідач.

Він вважає, що чим довше газопровід залишається неактивним, тим краще для Центральної та Східної Європи та єдності Європейського Союзу.

Україні в цьому разі загрожує енергетична криза, багатомільйонні збитки та повномасштабна війна. Однак зараз звучать пропозиції про компенсації нашій країні – включно з фінансовою допомогою, захистом від російської агресії і навіть прискореним вступом до НАТО.