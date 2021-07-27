За час режиму припинення вогню на Донбасі скоротилися втрати ВСУ

Українська делегація в ТКГ із врегулювання ситуації на сході заявила, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксовано двократне скорочення втрат серед військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рік тому вступив у дію режим припинення вогню. Незважаючи на численні порушення з російського боку, результати дії режиму припинення вогню очевидні: в два рази менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019-го до липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу Операції об'єднаних сил, із 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації 4 257 разів здійснили обстріл українських позицій. Загинули 88 українських військовослужбовців, 494 дістали поранень.

За аналогічний період із 27 липня 2020 року до 26 липня 2021 року зафіксовано 1 995 обстрілів, загинули 45 українських військовослужбовців, 154 дістали поранень.

"Усе це було сплачено високою ціною. Українська делегація дякує кожному військовослужбовцю, хто у складних умовах виконує свій воєнний обов’язок. Україна залишається вірною своїм зобов’язанням щодо політико-дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

Повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі почав діяти з 00:01 27 липня 2020 року. Відповідну домовленість у межах ТКГ передбачала, зокрема, заборона на діяльність диверсійно-розвідувальних груп, на ведення снайперського вогню.