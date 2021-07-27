В Білорусі зник диспетчер, який садив літак із Протасевичем

У Білорусі зник диспетчер «Белаеронавігації» Олег Галегов, який, імовірно, вів переговори з пілотами літака Ryan﻿﻿air, на борту якого перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, повідомляє Радіо Свобода.

Галегов працював у "Белаеронавігації" щонайменше з 2010 року. За даними видання, на початку липня після відпустки він повинен був вийти на зміну за заздалегідь затвердженим розкладом, але на роботі не з’явився.

Колега диспетчера сказав, що голос на опублікованому запису з інцидентом Ryanair належить Галегову. За його словами, він давно його не бачив.

"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть із ним зв’язатися і переживають: до нього неможливо додзвонитися, він видалив свої акаунти в соціальних мережах. Начальство офіційно нічого нам не повідомляло. Але я за нього особливо не переживаю, думаю, він просто перестрахувався і поїхав. Він чудовий фахівець, без проблем знайде роботу в будь-якій країні" , – сказав колега Галегова.

Заступник гендиректора "Белаеронавігації" Іван Герловський, відповідаючи на питання журналіста видання, спочатку сказав, що Галегов із червня у відпустці і він нічого не знає про його зникнення або звільнення. Після запитання, чому в організації такі тривалі відпустки, Герловський сказав: "Так ми, якщо чесно говорили, дзвонили, питали, де він перебуває, як він там [нерозбірливо]" .

Олег Галегов – етнічний грузин, у Мінську він жив разом із родиною. Інший його колега припустив, що він поїхав до родичів у Грузію.

Журналісти не змогли додзвонитися ні на домашній, ні на мобільний телефони Галегова. Він, як з’ясувало видання, залишив акаунт тільки в соціальній мережі Instagram, але змінив там нікнейм, видалив всіх підписників і закрив профіль. Його дружина також закрила всі профілі в соцмережах. З нею журналістам також не вдалося зв’язатися.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода