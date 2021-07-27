Нотаріуси відмовляються оформляти договори на землю - Дубілет
З 1 липня в Україні відкрився ринок землі, але через невизначеність, яка панує на ринку, нотаріуси відмовляються оформляти договори купівлі-продажу. Вони очікують додаткових роз'яснень від державних органів, повідомляє UBR.
Про це заявив Дмитро Дубілет, співзасновник профільного онлайн-сервісу Dobrozem.
За даними офіційної статистики, на початок місяця на продаж були виставлені 1973 земельних ділянки. З них очікувано найбільша кількість була зосереджена в столичному регіоні, повідомила геоінформаційна система "Увекон":
- Київська область - понад 430;
- Одеська - 170;
- Дніпропетровська - 132;
- Львівська - 114;
- Полтавська - 106;
- Харківська - 99;
- Херсонська - 98;
- Житомирська - 96;
- Вінницька область - 80 земельних ділянок.
Середня вартість гектара після 1 липня коливалася в межах $ 2-3,6 тис., іноді доходячи - в безпосередній близькості (20-30 км) від Києва - до $ 4,5 тис.
Партнер з розвитку бізнесу "Увекон" Олександр Коробко розповів, що за цим показником Київська область випередила ряд держав ЄС. Зокрема, в Латвії середня ціна земельних ділянок складає $ 1,4 тис. / га, в Литві - $ 2,2 тис. / га, в Румунії - $ 2,5 тис. / га.