Нотаріуси відмовляються оформляти договори на землю - Дубілет

З 1 липня в Україні відкрився ринок землі, але через невизначеність, яка панує на ринку, нотаріуси відмовляються оформляти договори купівлі-продажу. Вони очікують додаткових роз'яснень від державних органів, повідомляє UBR.

Про це заявив Дмитро Дубілет, співзасновник профільного онлайн-сервісу Dobrozem.

За даними офіційної статистики, на початок місяця на продаж були виставлені 1973 земельних ділянки. З них очікувано найбільша кількість була зосереджена в столичному регіоні, повідомила геоінформаційна система "Увекон":

Київська область - понад 430;

Одеська - 170;

Дніпропетровська - 132;

Львівська - 114;

Полтавська - 106;

Харківська - 99;

Херсонська - 98;

Житомирська - 96;

Вінницька область - 80 земельних ділянок.

Середня вартість гектара після 1 липня коливалася в межах $ 2-3,6 тис., іноді доходячи - в безпосередній близькості (20-30 км) від Києва - до $ 4,5 тис.

Партнер з розвитку бізнесу "Увекон" Олександр Коробко розповів, що за цим показником Київська область випередила ряд держав ЄС. Зокрема, в Латвії середня ціна земельних ділянок складає $ 1,4 тис. / га, в Литві - $ 2,2 тис. / га, в Румунії - $ 2,5 тис. / га.