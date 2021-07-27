Ексміністр праці Польщі кинув "виклик" Милованову на мільйон

Ексміністр праці Польщі Пьотр Кульпа кинув "виклик" раднику керівника Офісу президента Тимофію Милованову. Він запропонував виплатити мільйон гривень в український бюджет, якщо Милованов виявиться прав в їх суперечці, повідомляє Обозреватель.

Політики вступили в дискусію про Конституцію України ще під час форуму "Україна 30". У вівторок, 27 липня, Кульпа опублікував в YouTube відео, де відповів Милованову на звинувачення в незнанні конституційної системи України.

"Ви просто не розібралися, як працює Україна" , – сказав тоді Милованов Кульпі.

Він зазначив, що записав відео, щоб уникнути маніпуляцій і показати вирізку запису з форуму, де вони сперечалися з Миловановим. Кульпа додав, що тоді у нього не було можливості відповісти раднику керівника ОП.

"Я пропоную, якщо пан Милованов знайде в тексті Конституції України повноваження для президента або для прем'єр-міністра, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад, ми разом з друзями з інституту майбутнього складемося і виплатимо мільйон гривень прямо в український бюджет", – заявив Кульпа.

У разі, якщо Милованов не знайде це в тексті Конституції України, Кульпа запропонував йому повернути в бюджет гроші, зароблені на консультаціях і аналізах в цьому році.

Пьотр Кульпа – директор програми "Школа Міністрів" в Київській школі державного управління імені С. Ніжного, аудитор, юридичний радник департаменту стратегії Вищого Органу Аудиту Польщі, колишній Міністр праці, заступник Міністра економіки Польщі.