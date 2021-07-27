На тенісному турнірі Олімпіади в Токіо трапилася грандіозна сенсація

Друга ракетка світу Наомі Осака сенсаційно вилетіла в 1/8 фіналу домашньої Олімпіади в Токіо. Японська тенісистка поступилася чешці Маркеті Вондроушевій (№42 у рейтингу WTA) в двох сетах (1:6, 4:6), повідомляє Обозреватель.

Чотириразова переможниця турнірів Великого шолома, коефіцієнт на перемогу якої становив 1,16, вкрай невдало розпочала поєдинок, дозволивши суперниці зробити три брейки в першій партії. Осака частіше потрапляла в корт після своїх подач, але набагато рідше вигравала такі розіграші.

Другий сет почався більш вдало для японки – з брейка та переваги в два гейми. Незважаючи на це, їй не вдалося переломити хід поєдинку, і вже в середині партії Вондроушева наздогнала суперницю, а в кінцівці забрала вирішальний гейм на подачі Осаки.

Друга ракетка світу припустилася величезної кількості невимушених помилок – 32 проти 10 у чешки. Це, здебільшого, і призвело до її поразки.

Статистика матчу Вондроушева - Осака. Джерело: Сайт Олімпіади в Токіо

Відзначимо, що японка перебувала в одній сітці з найкращою тенісисткою України Еліною Світоліною й могла зустрітися з нашою співвітчизницею в півфіналі.