Бойкот "1+1": чим суспільне обурення може обернутися для Зеленського

У соцмережах вже почали поширюватися заклики бойкотувати "1+1" не через "Сватів" а через Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Уже кілька днів не вщухає скандал навколо телеканалу "1+1". Група "1+1 media" і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення намагаються загасити пристрасті, але своїми заявами фактично лише підливають масла у вогонь. У соцмережах піднялася хвиля агітації за бойкот каналу.

Якщо скандал і далі розгоратиметься, то він може перекинутися на Володимира Зеленського. І питання про "Сватів" відійде на другий план.

Улюблений серіал Зеленського

Коротенько про суть скандалу. Як відомо, з 16 липня в Україні набули чинності норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якими всі фільми і серіали, створені іноземною мовою, повинні демонструватися телеканалами з дубляжем або озвученням державною мовою. 19 липня телеканал "1+1" почав транслювати серіал "Свати" з українським дубляжем. Але вже 22 липня "Свати" знову вийшли російською мовою.

Група "1+1 media виступила із заявою, яку багато хто розцінив як декларацію про відмову виконувати вимогу закону.

"Компанія прийняла рішення поступово переходити на українську мову в фільмах і серіалах. Надалі такі продукти будуть транслюватися мовою оригіналу в межах чинного законодавства" , — йдеться в заяві, опублікованій на сайті групи 23 липня.

Слова "поступово" означають, по суті, "коли захочемо, а не коли вимагає закон" . А до того часу фільми і серіали транслюватимуться "мовою оригіналу", тобто російською (бо важко повірити, що вони покажуть нам мовою оригіналу французькі фільми або італійські серіали).

Справедливості заради треба сказати, що ігнорувати норми закону дозволили собі і деякі інші телеканали. Але увага суспільства до "1+1" особлива, оскільки саме на цьому каналі багато років випускає в ефір свою продукцію студія "Квартал 95", якою Зеленський керував до обрання президентом.

Вихідцями з "1+1" є також міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, деякі парламентські "слуги народу". І якщо "1+1" дозволяє собі транслювати "Сватів2 російською мовою, то важко не запідозрити, що вони отримали на це дозвіл — або навіть пряму вказівку — з самого верху.

Підкреслимо також, що "Свати" — це не рядовий серіал. У громадській думці він міцно пов'язаний із Зеленським і студією "Квартал 95".

Російськомовний серіал "Свати" почав транслюватися в Україні з 2008 р. на телеканалі "Інтер". У 2013 р. він "перейшов" на телеканал "1+1" Ігоря Коломойського. Також його транслювали в Росії. Ідея і сценарій серіалу належать студії "Квартал 95". У 2017–2019 рр. серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки одну з головних ролей в ньому зіграв актор Федір Добронравов, якого Мінкультури включило до "чорного списку".

Це викликало обурення Зеленського, який був продюсером проєкту. У червні 2019 р. (незабаром після інавгурації Зеленського) Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. І незабаром після цього "Квартал 95" повідомив про відновлення показу серіалу на телеканалі "1+1".

Чому санкцій не буде

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення з самого початку скандалу навколо "Сватів" постаралася зробити вигляд, що це не її проблема. 21 липня Ольга Герасим'юк заявила, що Нацрада "не наділена правом і на неї не покладаються обов'язки" здійснення державного контролю за застосуванням державної мови при поширенні і демонстрації фільмів в Україні.

Але ця позиція викликала жорстку критику експертів. Так, народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький (у минулому — член Нацради і керівник декількох телекомпаній) підкреслив, що, відповідно до положень ст. 13 Закону " Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" , регулятор здійснює нагляд за дотриманням законодавства у сфері кінематографії.

Телеканали є суб'єктами кінематографії (ст.7 Закону України "Про кінематографію" ), що демонструють фільми. Тому, демонструючи фільми, телеканали повинні застосовувати мову відповідно до вимог закону про мову (ст. 6 Закону "Про кінематографію" говорить, що застосування мов у сфері кінематографії здійснюється відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ). І Нацрада має це контролювати відповідно до ст. 13 закону про Нацраду.

Також Княжицький наголосив на тому, що Нацрада зараз повністю залежна від Зеленського і тому повна відповідальність за відмову виконувати закон лежить на Зеленському.

"Для того щоб Національна рада під страхом звільнення не контролювала виконання закону про мову, перед вступом в дію закону "Слуги народу" ініціювали зміни в закон, які послабили незалежність Нацради. В результаті Національна рада не є незалежною від президента і монокоаліції.

Згідно з прийнятими 17 червня 2021 р. змінами залежність членів Нацради від президента і фракції підвищилася, оскільки президент і його партія можуть звільняти будь-кого з членів Нацради. А значить, вся відповідальність за будь-які дії або бездіяльність Нацради лягає безпосередньо на президента і його монобільшість" , — підкреслив Княжицький.

Також він висловив упевненість, що "1+1" залишиться безкарним за "Сватів".

"При наявності залежності Нацради від президента особисто і через керовану ним фракцію в парламенті складно очікувати, що Нацрада виноситиме рішення проти президента і його бізнесу. Наприклад, серіал "Свати" створювала фірма Зеленського російською мовою. І штрафувати телеканал за те, що він показує серіал президента з порушенням закону про мову, залежна від президента Нацрада, очевидно, ніяк не може" , — спрогнозував Княжицький 24 липня.

На сайті "Детектор медіа" з коментарем виступив медіаюрист Інституту масової інформації Алі Сафаров.

"Закон не містить ніяких винятків для телесеріалів, навіть якщо вони створені за сприяння чинного президента або міністра культури. Закон не містить винятків для телеканалів, навіть якщо вони активно сприяли обранню чинного президента. Для "поступового переходу" законом було відведено два роки — спеціально, щоб бізнес здійснив всі необхідні заходи. У разі порушення цієї норми для порушника, включаючи телеканали, повинні настати юридичні наслідки" , — зазначив Сафаров.

Він підкреслив, що Нацрада має право і обов'язок застосувати санкції до порушників мовного законодавства.

Проте 26 липня Нацрада виступила із заявою, суть якої зводиться до того, що захист державної мови не є функцією Нацради. Тобто, як і спрогнозував Княжицький, ніяких санкцій до порушників закону про мову Нацрада не застосовуватиме.

Подвійні наслідки

Втім, цей скандал небезпечний для Зеленського. Патріотичний електорат за останні тижні досить багато чув про спроби "слуг народу" вивести російськомовні серіали з-під дії закону про мову — саме заради улюблених "Сватів" Зеленського. І якщо зараз "1+1" заради "Сватів" демонстративно ігнорує закон, неважко переконати людей у тому, що це за особистою вказівкою Зе і під його прикриттям.

Відсутність санкцій до телеканалів-порушників може викликати спроби народної реакції. Наприклад, в соцмережах уже поширюється заклик бойкотувати канали "1+1", "Інтер" і "Україна".

Подібні заклики самі по собі, напевно, не матимуть великого ефекту. Але є одне але. Скандал навколо "Сватів" може стати тригером для іншої кампанії, яка здатна залучити не тільки патріотичний, але й будь-який протестний електорат, незадоволений нинішньою владою.

У суспільстві великий відсоток розчарованих Зе-виборців, які шукають, на кого покласти провину за те, що вони два роки тому повірили Зеленському. І тут "1+1" ідеально підходить як об'єкт для вихлюпування негативних емоцій. Бо люди навесні 2019-го вірили не стільки Зеленському, скільки його персонажу в серіалі "Слуга народу" на "1+1". І людей неважко переконати в тому, що в їхньому виборі винні не вони самі, а саме "1+1".

У соцмережах вже почали поширюватися заклики бойкотувати "1+1" не через "Сватів", а через Зеленського. На кшталт:

"Покарати Зеленського за брехню, за його збагачення, за зубожіння народу, за розкрадання державних коштів, за зраду національних інтересів можна вже зараз — бойкотуй телеканал "1+1". Це саме "1+1" привів Зеленського до влади, і вони повинні відповідати разом".

Знову ж таки, заклики в соцмережах самі по собі не можуть сподіватися на велику аудиторію. Але з соцмереж цей мем може перейти в широкі маси.

"Хто у всьому винен? — Канал "1+1", який привів Зеленського до влади".

Проста, всім зрозуміла, формула, що легко запам'ятовується, — саме така, яку люблять глядачі серіалів "Слуга народу" і "Свати".

Звичайно, за останні два роки прямий зв'язок між Зеленським та "1+1" у багатьох вивітрився з пам'яті. Але скандал навколо "Сватів" допоміг всім про все нагадати.

Юрій Вишневський