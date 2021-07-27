В Україну завезли морозиво з отрутою

В Україні в мережу магазинів Metro Cash & Carry ввезли морозиво компанії Macromex SRL, Campia-Turzii з небезпечної для здоров'я добавкою – забороненою для використання в продуктах речовиною етиленоксиду. Його повинні вилучити з обороту, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, морозиво доставили до Києва, на вул. Петра Григоренка, 43 (ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна"). Відповідно до закону, всі продавці зобов'язані вилучити продукцію з обігу і письмово повідомити про це контролюючі органи.

Небезпечне морозиво привезли з Румунії. Джерело: importgenius

У відомстві пояснили, що етиленоксид – отрута для теплокровних тварин і людини, яка має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка може бути в морозиві Mars.