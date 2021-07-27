У Каліфорнії всіх держслужбовців і медичних працівників зобов'яжуть вакцинуватися

Влада американського штату Каліфорнія прийняла рішення вимагати від всіх держслужбовців і медичних працівників або надати свідоцтва вакцинації від COVID-19, або щотижня проходити тестування на вірус, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Індивідуальний вибір не вакцинуватися тепер впливає на інших значним, руйнівним і смертельним чином" , - заявив губернатор штату Гевін Ньюсом, оголошуючи про нову політику влади.

При цьому він пообіцяв, що штат Каліфорнія "не зупиниться просто на державних службовців".

Нове правило набере чинності з серпня.

У Каліфорнії - найбільш населеному штаті країни - проживає не менше 238 тис. службовців і як мінімум 2 млн працівників охорони здоров'я як в державному, так і в приватному секторах. Хоча 62% жителів штату повністю вакциновані, рівні захворюваності і госпіталізацій в Каліфорнії ростуть, причому на більш заразний штам "дельта" коронавірусу припадає близько 80% виявлених випадків вірусу.

У штаті діє вимога носити маску на робочому місці в разі відсутності підтвердження вакцинації. Однак губернатор Ньюсом демонструє небажання вводити нові обмеження після відновлення 15 червня економічної активності в штаті.

При цьому у вересні губернатора чекають вибори, і на порядку денному буде в основному боротьба з епідемією в Каліфорнії: цей штат у 2020 році першим в країні ввів режим ізоляції, а закриття шкіл і комерційних підприємств тут тривало довше, ніж у багатьох інших штатах.