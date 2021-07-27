В Аргентині лагуна стала рожевою через небезпечні відходи

Лагуна в південному регіоні Аргентини стала яскраво-рожевою в результаті вражаючого, але жахливого явища: забруднення хімічною речовиною, використовуваною для збереження креветок на експорт, повідомляє Новое время.

За словами активістів, колір викликаний сульфітом натрію. Цей антибактеріальний продукт використовується на рибних заводах, відходи яких забруднюють річку Чубут, яка живить лагуну Корфу і інші джерела води в регіоні.

Жителі давно скаржилися на неприємні запахи та інші екологічні проблеми навколо річки і лагуни.

"Все повинні контролювати ті, хто санкціонує отруєння людей" , - заявив активіст-еколог Пабло Лада, звинувативши урядовців в проблемі.

Лагуна минулого тижня стала рожевою, а в неділю залишалася ненормальною, сказав Лада, який живе в місті Трелью, недалеко від лагуни і приблизно в 1400 км на південь від Буенос-Айреса.

Лагуна приймає стоки з індустріального парку Трелью. Інженер-еколог і вірусолог Федеріко Рестрепо впевнений, що фарбування сталося через сульфіт натрію в рибних відходах, які згідно із законом слід обробляти перед скиданням.

В останні тижні жителі Роусон, міста, сусіднього з Трелью, перекрили дороги, якими вантажівки перевозили перероблені рибні відходи по їх вулицями на очисні споруди на околиці міста. Оскільки Роусон був закритий через протест, провінційна влада дозволила підприємствам скидати відходи в лагуну Корфу.

"Червоний колір не завдає шкоди і зникне через кілька днів" , - заявив минулого тижня начальник екологічного контролю провінції Чубут Хуан Мішелуд.

Заводи з переробки риби на експорт, в основному креветок і хека, створюють тисячі робочих місць в провінції Чубут, де проживає близько 600 000 людей.