Спалюємо максимум жиру за мінімум часу: вибухове 20-хвилинне кардіотренування
Під час побудови тіла своєї мрії важливо не лише набирати м'язову масу, а й позбуватися зайвого жиру. І якщо з першим питанням усе простіше, то от друге часто викликає низку проблем. Воно й не дивно, адже потрібно не лише підіймати "залізяччя", а й додати до своєї рутини трохи кардіо, повідомляє 24 Канал.
Потужним 20-хвилинним кардіотренуванням поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За його допомогою ти зможеш дуже швидко спалити зайвий жир, окреслюючи омріяний рельєф.
"Спалювання жиру – це значно більше, ніж тривалі годинні пересування біговою доріжкою. Один з моїх улюблених способів спалювати жир, зберігаючи при цьому м'язи в напрузі, – виконувати подібні рухи з високою інтенсивністю", – зауважує Волкер.
20-хвилинне кардіо для спалювання жиру
Задача: завершити 5 раундів – 40 секунд роботи над кожною вправою, 20 секунд відпочинку між ними.
- Зворотний випад через ногу (обидві ноги).
- T-Jack Берпі.
- Ходіння в позиції звіра з ударами по плечу.
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування Ніка Волкера:
Фітнес-тренер не стомлюється нагадувати, що ти повинен отримувати задоволення та змагатися передовсім з собою.