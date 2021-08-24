Спалюємо максимум жиру за мінімум часу: вибухове 20-хвилинне кардіотренування

Під час побудови тіла своєї мрії важливо не лише набирати м'язову масу, а й позбуватися зайвого жиру. І якщо з першим питанням усе простіше, то от друге часто викликає низку проблем. Воно й не дивно, адже потрібно не лише підіймати "залізяччя", а й додати до своєї рутини трохи кардіо, повідомляє 24 Канал.

Потужним 20-хвилинним кардіотренуванням поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За його допомогою ти зможеш дуже швидко спалити зайвий жир, окреслюючи омріяний рельєф.

"Спалювання жиру – це значно більше, ніж тривалі годинні пересування біговою доріжкою. Один з моїх улюблених способів спалювати жир, зберігаючи при цьому м'язи в напрузі, – виконувати подібні рухи з високою інтенсивністю", – зауважує Волкер.

20-хвилинне кардіо для спалювання жиру

Задача: завершити 5 раундів – 40 секунд роботи над кожною вправою, 20 секунд відпочинку між ними.

Зворотний випад через ногу (обидві ноги). T-Jack Берпі. Ходіння в позиції звіра з ударами по плечу.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування Ніка Волкера:

Фітнес-тренер не стомлюється нагадувати, що ти повинен отримувати задоволення та змагатися передовсім з собою.