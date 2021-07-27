Біткоїн різко впав: Amazоn спростувала вчорашню заяву

Курс біткоїна на хвилі зльоту через Amazоn досяг психологічної позначки в 40 тис. доларів, але після цього досить різко відкотився. Річ у тому, що Amazоn спростував повідомлення про те, що планує приймати Bitcoin в якості платіжного засобу, повідомляє Сегодня.

Вранці 27 липня біткоїн торгується в районі 37,2 тис. доларів. Капіталізація головної криптовалюти опустилася до 698 млрд доларів, ще напередодні вона перевищувала 700 млрд доларів.

"Незважаючи на наш інтерес до цієї сфери, спекуляції, що виникли навколо наших конкретних планів стосовно криптовалюти, не відповідають дійсності", – заявив представник Amazon.

Чутки про плани компанії вести розрахунки в біткоїні з'явилися після публікації вакансії спеціаліста з криптовалюти.

Прогнози для біткоїна

Біткоїн знову спробує досягти позначки 40 тис. доларів, вважає CEO криптобіржі Cryptorg Андрій Подолян. Він також вважає, що найближчим часом волатильність біткоїна буде високою, але стане знижуватися з кожним вдень. Тобто амплітуда руху цін зменшиться.

При цьому криптоінвесторам усе ще важливо стежити за динамікою американських індексів, розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.