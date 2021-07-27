Зеленський відкриє форум "Україна 30" з децентралізації
Президент України Володимир Зеленський завтра відкриє черговий форум "Україна 30". Він буде присвячений питанню децентралізації, повідомляє РБК-Україна.
Форум, присвячений реформі децентралізації, триватиме протягом 28 і 29 липня.
Виступ президента запланований завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, спікерами стануть низка топ-чиновників. Серед них:
- міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов,
- заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко,
- перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Олексій Любченко,
- міністр аграрної політики Роман Лещенко,
- віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.