Зеленський відкриє форум "Україна 30" з децентралізації

Президент України Володимир Зеленський завтра відкриє черговий форум "Україна 30". Він буде присвячений питанню децентралізації, повідомляє РБК-Україна.

Форум, присвячений реформі децентралізації, триватиме протягом 28 і 29 липня.

Виступ президента запланований завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, спікерами стануть низка топ-чиновників. Серед них: