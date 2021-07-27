McDonald's в Україні відзвітував про результати програми переробки відходів

McDonald's в Україні відправляє на переробку майже 200 тонн відходів на місяць, заявили в прес-службі компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За червень, коли до програми сортування підключені 85 ресторанів з 101 в 22 містах України, на переробку відправлено 169,6 тонн паперових відходів різних видів, 15 тонн пластику, близько тонни тетрапак і 10 тонн харчових відходів", - повідомила керівник відділу комунікацій McDonald's в Україні Алеся Муджирі.

Тестова програма сортування запущена 3 вересня 2020 року. Всього з вересня 2020 до червня 2021 року було перероблено 1,4 тис. тонн паперових відходів, 102 тонни пластикових, 14 тонн тетрапаку і 50 тонн харчових відходів.

За словами Муджирі, сортувальні станції розроблені спеціально для МакДональдз Україна, для п'яти фракцій, це більше, ніж в інших країнах. Сортувальні станції збирають пластик, папір, стаканчики, рідину та інше.

Щоб знайти "ідеальну формулу" сортування, було протестовано понад 20 прототипів станцій. Компанія вже витратила 10 млн грн на запуск проекту, встановлення сортувальних станцій та навчання співробітників. Зокрема, майже 10 тис. співробітників пройшли спеціальне навчання по роботі з відходами і тепер допомагають відвідувачам правильно сортувати в залах.

Зараз компанія має понад 30 партнерів по всій Україні, що займаються логістикою, збором, перевезенням, досортуванням і переробкою відходів.

Партнерами в столичному регіоні з логістики та досортування, зокрема, є "Обуховвторресурси". За словами представника "Обуховвторресурсыв", більше 95% привезених з McDonald's відходів йдуть на подальшу переробку, в той час як глибина переробки непідготовлених відходів, які підприємство приймає у населення на іншій базі, лише 20%.

Відсортовані паперові склянки далі везуть на Змієвську паперову фабрику, після переробки з отриманого паперу на іншому підприємстві виготовляють для McDonald's паперові пакети для доставки на винос.

Відсортовані картон і папір йдуть іншим партнерам. На Житомирському картонному комбінаті з них роблять гофро-короби, в SEM ECOPACK (Запоріжжя) - підставки для напоїв, і т.п.

Налагоджено переробку і пластика, і поліетилену, і харчових відходів. Знайдено рішення навіть для кавової гущі - її додають у паливні брикети, які виробляють на "Обуховвторресурсах".

"McDonald's мінімізує використання пластика, ми плануємо повністю відмовитися від його використання до 2025 року", - повідомила Муджирі.

Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року у Києві. В даний час мережа McDonald's в Україні налічує 101 ресторан в 22 містах.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд". Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобританія). Статутний капітал ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на лютий-2021 становить 901,801 млн грн.