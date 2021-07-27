У Литві на кордоні сталися зіткнення через нелегальних мігрантів

У Литві сталися сутички між поліцією та противниками розміщення табору нелегальних мігрантів на полігоні Руднінкай за 30 км від кордону з Білоруссю, повідомляє Деловая столица.

У наметовому містечку планується розмістити близько 1500 мігрантів.

Кілька десятків людей 26 липня влаштували акцію протесту на підступах до полігону, заважаючи проїзду машинам з обладнанням для спорудження табору. Перед тим вони блокували міст через річку.

Поліція відтіснила людей з проїжджої частини, під час цього сталися дрібні сутички. Згодом протестувальники знову перекрили в’їзд живим ланцюгом, але їх повторно відтіснили і машина заїхала на територію полігону.

Сутички у Литві

За даним ЗМІ, очікувалася значно більша кількість людей. До місцевих мешканців мали намір приєднатися прихильники "Руху за сім’ю".

Речник поліції Рамунас Матоніс повідомив, що троє людей поскаржились на застосування проти них сльозогінного газу. Загалом надійшло 12 заяв про те, що під час штовханини люди отримали тілесні ушкодження внаслідок дій поліції. Ці заяви наразі розглядаються, серед правоохоронців постраждалих немає.