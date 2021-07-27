Україна втрачає конкурентні можливості: експерт озвучив причини

Зменшення кількості населення України є однією з головних проблем для економіки держави. Таку думку висловив президент групи компаній "Панда" Геннадій Бобов, повідомляє УНИАН.

"Сьогодні агрокомпанії стикаються з величезними проблемами у пошуку персоналу. Це питання актуальне вже декілька років, однак зараз воно дуже загострилося. Зварювальники, токарі, трактористи, водії вантажних машин – скрізь є дефіцит робочої сили. Сьогодні ми постійно збільшуємо заробітну плату людям, але все одно їх найти дуже важко. При чому в цих професіях працюють спеціалісти середнього та літного віку. Це означає, що скоро нестача людей робочих спеціальностей буде катастрофічною", - говорить він.

Геннадій Бобов зауважив, що причиною стало фактичне знищення професійно-технічної освіти, відкриття ринку праці за кордоном на Заході та низка реформ, яка прискорила зменшення кількості населення в сільській місцевості.

Другою проблемою, яка є наслідком зменшення кількості населення, експерт назвав зменшення споживання на внутрішньому ринку.

"Скрізь спостерігається просадка по продажу основних продуктів харчування – хліб, молочні продукти, цукор, кондитерські вироби. Споживання зменшується скрізь. І основна причина - не зменшення купівельної спроможності населення, а елементарне скорочення кількості людей в Україні", - каже він.

Експерт переконаний, що ця тенденція призведе до погіршення ситуації в економіці України.

"Виробничники втрачають внутрішній ринок збуту, вони мають проблеми з персоналом, витрати на заробітні плати зростають і будуть зростати. Це означає, що національні виробники будуть втрачати свої позиції і їх місце буде займати імпорт. При цьому, парадокс ситуації полягає в тому, що польські продукти харчування, що продаються в Україні, зроблені переважно руками українців", - пояснив експерт.

Геннадій Бобов переконаний, що держава має вдатися до безпрецедентних реформ по стимулюванню виробництва в Україні та створити умови для відновлення професійно-технічної освіти і відродження сільської місцевості.