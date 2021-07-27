Їжа, яка погіршує колір обличчя: секрети гарної шкіри

Є багато продуктів, вживання яких може негативно позначитись на стані шкіри. Здавалось би, все просто: слід їх виключити — і шкіра стане пружною та гладенькою. Хоча насправді все не так просто, бо вони містять багато корисних речовин. Що ж робити, щоб і їсти смачно, і мати гарний вигляд? Про це розповіла лікар-нутриціолог Анна Мельник, повідомляє GreenPost.

Усе має бути розумно, в міру й максимально природно. Кажучи «розумне харчування», люди зазвичай намагаються виключити те, про що часто говорять гастроентерологи: жирне, смажене, солоне, копчене. Але ми не говоримо про дієту, а лише про деякі обмеження.

Дівчатка, які хочуть бути дуже красивими, молодими і стрункими, неодмінно виключають усі жири, через що виглядають погано, бо позбавляють себе будівельного матеріалу для тих же мембран клітин — нема з чого синтезувати жирні кислоти для перетравлювання їжі. Тобто той убогий раціон, який у них залишається, ще й не перетравлюється. Тому личка не лише бліденькі, а й сіренькі з прозеленню та синцями під очима. Темні коли під очима часто можуть свідчити про брак заліза. Намагаючись схуднути для краси, дівчатка цю красу втрачають.

Існує версія, що дуже псують колір обличчя молоко та молочні продукти, і слід відмовитися від них узагалі. Але якщо йдеться про натуральне молоко та молочнокислі сири належної якості, то все індивідуально. Якщо людина завжди пила молоко й має достатньо ферментів, то молоко не зашкодить.

Сіль впливає на зовнішній вигляд, зокрема на шкіру навколо очей, але це опосередковано. Вона перевантажує організм рідиною, від чого утворюються мішки під очима — вони-то підуть, але розтягнена шкіра залишиться. Сіль зневоднює організм, та повністю виключати сіль із раціону не варто. Краще обирати сіль йодовану, морську, гімалайську — зараз з’явилося багато солей, багатих на мікроелементи, і ними підсолювати продукти, звісно, варто, бо ці елементи нам також потрібні.

Кава містить кортизол, стимулює сальні залози і запалення, знижує рівень засвоєння вітаміну С. Але для того, щоб отримати такі результати від вживання кави, потрібно щодня випивати 5-7 чашок. А ми завжди говоримо: що занадто, то не здраво. Якщо ви боїтеся шкоди від кави, випийте води перед кавою, щоб нейтралізувати її дію. І не пийте кави натщесерце, бо якщо постійно подразнюватимете шлунок, то у вас порушиться травлення та обмін речовин, і звісно, шкіра виглядатиме гірше.

Глютен– це, власне, клейковина. Він трішки погіршує всмоктування корисних речовин і в деяких людей може ушкоджувати слизову оболонку кишківника, викликаючи запалення. Але знов-таки, щоб клейковина викликала запалення кишківника, треба багато років не любити свій організм, запустити його так, щоб він уже не працював правильно і нормально, бо глютен — продукт доволі природний. Та зловживати продуктами, які містять глютен, також не рекомендовано.

Є думка, що вживання великої кількості червоного м’яса викликає багато вільних радикалів і загалом старіння. Насправді ж вільних радикалів скрізь повно, зокрема ендогенних — у нас в організмі їх утворюється стільки, та й іззовні ми їх отримуємо при нашій екології з надлишком щодня, тому навряд чи якщо з’їсти забагато червоного м’яса, це сильно змінить ситуацію. Ці чутки можуть виникати тому, що після свят, після шашликів, коли було багато червоного м’яса, людина справді може погано почуватися. Це перевантаження організму, тому це шкідливо.

Кажуть також, що чорний чай завдяки вмісту таніну зневоднює шкіру й дає нездоровий колір обличчя, але це, знов-таки, за умови вживання 5-7 чашок на день. Коли я була у відрядженні в Узбекистані, там пили не воду, а чай, причому подавали його не чашками, а чайниками — це великий заварник на кожного, й таких чаювань кілька на день. Там я не бачила жодної людини з пристойною шкірою — так, вона темніша, але дуже суха і зморщена. На це впливає багато чинників, але, безумовно, чай серед них.

Із чим я сперечатися не буду ніяк — що продукт, однозначно шкідливий і для здоров’я, і для шкіри, і для зовнішнього вигляду загалом — це цукор. Він блокує вітаміни групи В, тому гірше працює нервова система, починаються розлади травлення, при яких порушується засвоєння, виникає загальна втомлюваність тощо. Це позначається і на м’язах, і на шкірі. Цукор викликає прищі й руйнує колаген — білок, який тримає структуру шкіри. За шкірою ми можемо бачити, що у нас проблеми з серцево-судинною системою. Тут нема сенсу ходити до косметолога та купувати дорогу декоративну косметику, бо ми старіємо зсередини насправді.

Ми не будемо тут розглядати фаст-фуди, бо, наприклад, в одній склянці газованої води 8 ложок цукру. Фаст-фуди — це не людська їжа, а я відразу сказала, що потрібен розумний підхід і відповідно здорова їжа.