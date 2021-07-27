У Києві зміниться порядок передачі земель. Про це розповів депутат Київської міської ради, перший заступник голови Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Володимир Кравець, повідомляє ЮрЛига.

Зазначається, що депутати Київської міської ради та всі охочі можуть подавати свої пропозиції щодо нового порядку передачі земель територіальної громади міста Києва. Рекомендації та зауваження приймаються до 6 серпня.

Як зазначив депутат, наразі відповідне рішення проходить регуляторну процедуру, згодом його буде повторно розглянуто на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

"Нещодавно набули чинності положення Закону України, який називають "Земельною Конституцією". Документ змінює підхід до передачі земельних ділянок, у тому числі земель комунальної форми власності. Зокрема, буде розширено ряд повноважень місцевих рад, спрощено процедуру приватизації земельних ділянок під майно, а також усунено недоліки принципу "мовчазної згоди". Потребує приведення у відповідність до чинного законодавства і регулювання земельних відносин у місті Києві" , - розповів Володимир Кравець.

За його словами, необхідно передбачити надання потенційними орендарями актуальної фотофіксації розташованого майна.