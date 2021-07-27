Названо орієнтовну вартість проїзду платними дорогами

Мінінфраструктури працює над реалізацією проєктів будівництва 6 автомобільних доріг на умовах концесії – максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу і сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, повідомляє Суспільне.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Зокрема, уряд опрацьовує питання щодо будівництва таких доріг у співпраці з приватними інвесторами:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Уряд затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр (від 73 копійок до 4, 23 грн).