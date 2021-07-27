Сардинію охопили масштабні лісові пожежі

Сардинія оголосила надзвичайний стан у зв’язку з помітним розширенням площі лісових пожеж, що вирують на острові останні кілька днів, повідомляє Укрінформ.

Так, пожежа в провінції Орістано знищила понад 20 000 гектарів лісу, 1500 людей уже втратили доступ до своїх осель.

"Шкоду неможливо навіть виміряти. Цілі ліси повністю знищені. Ферми та будинки спустошені" , - зазначив губернатор Сардинії Крістіан Солінас .

В Асоціації фермерів Колдіретті додали, що для відтворення лісів і пасовищ знадобиться щонайменше 15 років.

Пожежі спочатку спалахнули в західній частині італійського острова Сардинія. В операції з гасіння пожежі вже задіяні понад 7 500 пожежників, 7 спецлітаків та 13 гелікоптерів.

Франція й Греція надіслали два спеціальні літаки для гасіння полум’я через механізм цивільного захисту ЄС.