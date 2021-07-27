Екс-радник з національної безпеки США невдало пожартував у церкві

Колишній радник з національної безпеки США Майкл Флінн, який двічі визнав себе винним у брехні перед ФБР, але потім отримав помилування від Трампа, запропонував використати гвинтівку AR-15, яку йому подарували, щоб застрелити когось у Вашингтоні, повідомляє Букви.

На відео, опублікованому в Twitter, Флінн на сцені церкви Доброї Новини в Юба-Сіті, Каліфорнія, стоїть разом із групою людей.

Захід проходив 16 липня, згідно із повідомленням Дейва Брайана, пастора церкви.

Відео транслювалося в прямому ефірі на веб-сайті церкви, але потім було видалено. Проте воно було збережено користувачами Twitter.

“Ми хотіли, щоб це була гвинтівка, яка б, як ми думали, підійшла би для генерала. Тому ми і обрали старий добрий класичний камуфляж. У будь якому випадку – це одна з найкращих із нашої зброї”, – сказав чоловік Флінну, що викликало сміх у натовпі.

Флінн відповів : "Може бути, я знайду когось у Вашингтоні, округ Колумбія" . Натовп знову засміявся.

FLYNN: “Maybe I’ll find somebody in Washington D.C…”



Trump’s now-pardoned former National Security Advisor General Michael Flynn

*jokes* about assassination at the “Church of Glad Tidings” in Yuba, CA, as he gets a semi-automatic rifle. ????pic.twitter.com/G5JfqTbGD3 — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) July 25, 2021

Що відомо про справу Флінна?

Флінн — генерал-лейтенант та колишній голова Управління розвідки США. Він був призначений 44-м президентом США Бараком Обамою у 2011 році та пробув очільником розвідки до 2014 року.

Флінн публічно заявляв, що його змусили піти на пенсію через критику на адресу адміністрації Обами щодо заяв про близьку поразку "Аль-Каїди". За його словами, він попереджав про нарощення сил Ісламської держави в Сирії, але в Обами закривали очі на це.

У 2016 році він був призначений новобраним президентом Трампом на посаду радника з питань нацбезпеки. Це призначення відбулося попри попередження з боку Обами, який виражав занепокоєння з приводу Флінна як керівника розвідки.

Флінн пробув на цій посаді менш ніж місяць — з 20 січня по 13 лютого 2017 року.

Флінн став одним з перших фігурантів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, метою якого було дослідити російське втручання у вибори в США у 2016 році та наявність підозрілих зв’язків між соратниками президента і російськими посадовими особами.

Флінн був єдиним чиновником Білого дому, який був засуджений у рамках розслідування Мюллера.

У справі про російське втручання в президентські вибори 2016 року Флінна допитали щодо його контактів з росіянами. Результати судового рішення свідчать про те, що Флінн чотири рази збрехав слідству під час допиту.

Зокрема, Флінн визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, накладені за часів Обами, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

Після пред’явлених звинувачень, у 2017 році, Флінн вирішив співпрацювати з ФБР. Він надав інформацію, яка стосувалася непрямих контактів президента Трампа з росіянами.

Також Флінн офіційно визнав свою провину в тому, що повідомив Федеральному бюро розслідувань неправдиві відомості про власні контакти з РФ.