Горизонтальні жалюзі: як легко почистити

Жалюзі зручні, практичні та добре захищають кімнату від сонця. Проте у них є один недолік – вони здатні накопичувати багато пилу і бруду, повідомляє 24 Канал.

Власники горизонтальних жалюзів часто ставлять собі питання, як правильно їх мити. Далі про прості способи, які допоможуть швидко очистити жалюзі без зайвих зусиль.

Як швидко та легко очистити жалюзі від пилу

Щітка для пилу

Піпідастр (мітелка для змахування пилу) допоможе вам очистити жалюзі. М'яка пухнаста щітка легко збере пил. Таке прибирання займе кілька хвилин і швидко поверне жалюзям чистий вигляд. Можете також використати ганчірку з мікрофібри.

Малярні пензлики або вовна

Якщо у вас вдома не знайшлось спеціальної щітки для пилу, можете її замінити цими предметами. Очистити пил з жалюзі дуже легко за допомогою малярних пензликів або клаптиком тканини з овечої вовни. Протріть кожну горизонтальну смугу, і готово.

Бавовняні рукавички

Для цього способу очищення вам знадобиться пара гумових та бавовняних рукавичок. Додайте у воду трохи мийного засобу, одягніть гумові та зверху бавовняні рукавиці, змочіть руки у розчині. Протріть ламелі одночасно з двох сторін, затиснувши їх між пальцями. Промийте рукавички і продовжуйте.

Замість бавовняних рукавичок можете використовувати шкарпетки.

Порохотяг

Сухе очищення жалюзі можна провести за допомогою порохотягу. Підберіть спеціальну насадку для прибирання меблів, включіть найменшу потужність і проведіть по закритих захисних шторах.

Спеціальна щітка

Спеціальний винахід для очищення жалюзі зекономить вам час та забере мінімум зусиль. Щітка зроблена з мікрофібри та дозволяє чистити планки одразу з обох сторін.

Мочалка

Зі старої мочалки можна зробити щітку для очищення жалюзі своїми руками. Розріжте поролон на дві частини, зробіть у кожній по одному отвору та просуньте у них кухонні ножиці. Так ви зможете створити девайс, який швидко очистить жалюзі з обох сторін.

Замість ножиців можна використати щипці для спагеті. Прикріпіть до них мочалки за допомогою канцелярських гумок і готово.

Оцтовий розчин

Якщо протерти жалюзі оцтом, зможете повернути їм блиск. Підготуйте розчин із води та оцту у пропорції 1 до 1. Одягніть рукавички, змочіть та протріть кожну планку.