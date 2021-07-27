Прибуток Нафтогазу може виявитися "намальованим" - Вітренко

Прибуток, який показав "Нафтогаз України" в першому кварталі 2021 року може виявитися результатом спекуляцій з фінансовою звітністю. Точні показники роботи компанії стануть відомі тільки після міжнародного аудиту і не виключено, що в цьому випадку "Нафтогаз" покаже збиток, а не прибуток, повідомляє РБК-Україна.

"Фінансова звітність за перший квартал не була перевірена аудиторами, тому це взагалі не аргумент. Наприклад, зараз іде дискусія щодо відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якби вони були у повному обсязі відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток держави, як власника НАКу, до 105 млрд гривень", - вважає Вітренко.

За його словами, "реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім".

Також Вітренко перерахував фактори, які, на його думку, призвели до збитків компанії. Йдеться, по-перше, про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, яке могло не дозволити на момент складання звітності за перший квартал 2021 року розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

Другим фактором, на його думку, є заборгованість НАКу перед "Укрнафтою" за відібраний газ.