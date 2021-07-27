У Нацполіціі покарали патрульних, які зупинили авто нардепа Брагара

Національна поліція оголосила догану патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Євгенія Брагара, а їхнього начальника - командира роти понизили на посаді, повідомляє Вісті.

"Службове розслідування завершено. Двом патрульним - догану, командиру роти - пониження, а командиру батальйону - зауваження" , - сказав представник відомства.

До співробітників поліції застосували дисциплінарне стягнення за те, що вони порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори).

Після виконання дисциплінарного стягнення вони повернуться до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків.