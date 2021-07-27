У Токіо зафіксували рекордну кількість випадків COVID-19

У Токіо, де проходять Олімпійські ігри, спалах коронавірусу. Там виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу - 2848 випадків за добу, повідомляє РБК-Украина.

Попередній максимум був зафіксований в столиці Японії 7 січня - 2 520 випадків інфікування.

Крім того, ще сім осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, дали позитивний результат на COVID-19. Серед них - два спортсмени.

Загальна кількість випадків коронавірусу на Олімпіаді з початку цього місяця склала 155.

Анастасія Рокитна