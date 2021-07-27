В Києві стартувала підготовка до Хресного ходу

У Києві у вівторок, 27 липня, відбудуться заходи з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі. Незважаючи на те, що основні заходи заплановані на 13:00, правоохоронці перекрили центр столиці ще о 6:00, повідомляє РБК-Україна.

Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату з самого ранку почали збиратися в районі Європейської площі та Володимирської гірки.

Підходи до цих локацій були перекриті посиленими нарядами правоохоронців і при цьому всіх перевіряли на наявність заборонених предметів. Зокрема, один з таких пунктів пропуску знаходиться на вулиці Хрещатик між Майданом Назалежності та Європейською площею.

За станом на 10:30 ніяких інцидентів зафіксовано не було.

Паломників УПЦ МП доставляли до Володимирської гірки на автобусах. Втім, частина з них добиралися на місце самостійно.

Деякі віруючі привезли з собою дітей, але практично всі прибулі були без захисної маски.

У парку з самого ранку віруючі почали займати місця ближче до пам'ятника Володимиру Великому. Одні паломники сидять на лавочках, а інші - на землі на покривалах або карематах. Серед віруючих помічено велику кількість людей, які просили милостиню.

З огляду на спеку, організатори заходу влаштували безкоштовну роздачу води. Цим займаються черниці.

Також біля місця проведення молебню знаходиться велика кількість співробітників ЗМІ, а місцевість навколо пам'ятника буквально обплутана кабелями для відеокамер.