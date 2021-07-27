Як "Велике будівництво" змінить станцію Святошин

У Києві за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" запустять комфортні приміські електрички City Express. У рамках проєкту в столиці почали модернізацію залізничної станції Святошин, розповів в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, повідомляє УНІАН.

"Святошин - транспортний хаб, що обслуговує близько пів мільйона мешканців міста Києва та передмістя, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, та пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєва, Ворзеля, Коростеня. Реконструкція дозволить збільшити пропускну спроможність та зробити швидкою пересадку пасажирів на інші види транспорту", - каже Юрик.
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Нові високі платформи на Святошині, які дозволять вільно пересуватись маломобільним групам населення, відкриють у серпні. Крім того, станція буде тестовим майданчиком для нової системи допуску на станцію. Тут встановлять турнікети і автомати для продажу квитків.

Пасажири зможуть швидко і без черг купувати квитки, а перевізник – боротися із безквитковим проїздом та вести точний облік пільговиків для подальших розрахунків із місцевою владою, впевнені в Укрзалізниці.

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За словами Юрика, такий комплексний підхід до модернізації та переоснащення станцій буде реалізований і на інших станціях та вокзалах країни.

"Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою та "розумною", сфокусуватись на кожній станції окремо та впровадити рішення, які надалі зроблять приміський транспорт зручним для кожного", - додав в.﻿о. голови правління Укрзалізниці.

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Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують створити якісне приміське залізничне сполучення. Першими, за словами координатора програми, заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, стануть Київ, Харків і Дніпро, де запустять електрички City Express.

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