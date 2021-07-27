Як "Велике будівництво" змінить станцію Святошин

У Києві за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" запустять комфортні приміські електрички City Express. У рамках проєкту в столиці почали модернізацію залізничної станції Святошин, розповів в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, повідомляє УНІАН.

"Святошин - транспортний хаб, що обслуговує близько пів мільйона мешканців міста Києва та передмістя, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, та пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєва, Ворзеля, Коростеня. Реконструкція дозволить збільшити пропускну спроможність та зробити швидкою пересадку пасажирів на інші види транспорту" , - каже Юрик.

Нові високі платформи на Святошині, які дозволять вільно пересуватись маломобільним групам населення, відкриють у серпні. Крім того, станція буде тестовим майданчиком для нової системи допуску на станцію. Тут встановлять турнікети і автомати для продажу квитків.

Пасажири зможуть швидко і без черг купувати квитки, а перевізник – боротися із безквитковим проїздом та вести точний облік пільговиків для подальших розрахунків із місцевою владою, впевнені в Укрзалізниці.

За словами Юрика, такий комплексний підхід до модернізації та переоснащення станцій буде реалізований і на інших станціях та вокзалах країни.

"Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою та "розумною", сфокусуватись на кожній станції окремо та впровадити рішення, які надалі зроблять приміський транспорт зручним для кожного" , - додав в. ﻿ о. голови правління Укрзалізниці.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують створити якісне приміське залізничне сполучення. Першими, за словами координатора програми, заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, стануть Київ, Харків і Дніпро, де запустять електрички City Express.