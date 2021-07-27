Тропічний шторм приніс до Японії дощі та сильний вітер

Тропічний шторм "Непартак" спровокував дощі й сильні пориви вітру в Токіо, де відбуваються Олімпійські ігри, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Спочатку передбачалося, що "Непартак" обрушиться безпосередньо на Токіо, проте в підсумку шторм змінив напрямок і прослідує на північ.

Місцеві метеорологи прогнозують, що вранці в середу за місцевим часом він ударить по префектурі Міягі.

У Міягі та сусідній префектурі Ібаракі також проходить низка змагань у межах Олімпійських ігор, проте організатори обіцяють, що незважаючи на негоду, заходи відбудуться відповідно до розкладу.

"Змагання в Міягі та Ібаракі проходитимуть за розкладом. Ми очікуємо також, що прийдуть глядачі" , - сказав офіційний представник оргкомітету Ігор Такая Маса.

У Токіо раніше через погодні умови перенесли змагання з веслування та стрільби з лука.

У Силах самооборони Японії повідомили, що стежать за ситуацією зі штормом "Непартак" і готові в разі необхідності задіяти підрозділи, що спеціалізуються на ліквідації різних НС.