Спроби Путіна виставити українців "росіянами" приречені - МЗС Польщі

Намагання президента РФ Володимира Путіна нав’язати свою версію історії, зокрема, що українці є "росіянами" або "малоросами" не мають шансів на успіх, тому що не спираються на правду. ﻿ Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в інтерв’ю, повідомляє Украинская правда.

Він нагадав, що Російська імперія намагалася нав’язати свою версію історії народам, які опинилися під її пануванням, та підкреслювати відокремленість народів Східної Європи від культури Західної Європи та створювати переваги для російської культури.

"Звісно, ця "суперечка пам’ятей" досі триває і буде тривати. Прикладом цього є негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після нашої декларації (дорожньої карти "Люблінського трикутника") прагнув показати, що українці насправді – росіяни чи малороси, як це хочуть подати нинішні ідеологи Москви… Але мені здається, що історію не можна викривити повністю, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, як намагається Москва. Вони приречені на поразку, тому що не спираються на правду", - сказав Марцін Пшидач.

Він зазначив також, що зараз Литва та Україна після періоду, коли потребували утвердження своєї окремої ідентичності та незалежності, що іноді супроводжувалось антипольськими настроями, схоже, готові визнавати спільну історію часів Речі Посполитої, яка була державою не тільки етнічних поляків, звертатися до цього досвіду та надихатися ним.