Знесення "хрущовок": куди переселять мешканців застарілих багатоповерхівок

Законопроект Мінрегіону, який має запустити знесення застарілих житлових багатоповерхівок, пройшов громадські слухання, отже, "хрущовки" українців усе ж знесуть, повідомляє УНІАН.

Як говориться в законопроекті, під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч житлових будинків, які вважаються застарілими.

Згідно із законопроектом, на місці знесених будівель будуть побудовані новобудови.

Відповідно до законопроекту поріг згоди мешканців, необхідний для розселення будинку, буде знижений зі 100% до 75%.

Скільки в Україні застарілих будинків:

За даними Державної служби статистики загальна площа застарілого житлового фонду становить 4,33 млн кв. м.

4646 багатоповерхівок, побудованих до 1919 року;

9693 будинки, побудовані до 1953 року;

7192 багатоповерхівки, побудовані до 1969 року;

5364 будинки, побудовані до 1989 року.

Як будуть вирішувати зносити будинок чи ні:

місцева влада порахує, скільки застарілого житла в їхніх містах;

розробить проекти комплексної реконструкції кварталів;

будуть зібрані підписи мешканців, згодних на знесення будинку і переїзд до нового будинку.

Куди переселять його мешканців?

Відповідно до законопроекту спочатку повинні побудувати новий будинок, переселити туди мешканців "хрущовки", яка буде зноситися, і тільки після цього проводити демонтаж. Тобто планується, що власники "хрущовок" будуть переїжджати не в тимчасове житло, а відразу в нові квартири.