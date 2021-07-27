Антитіла від вакцини Sinovac знижуються через 6 місяців - дослідження

Згідно лабораторному дослідженню, антитіла, викликані вакциною Sinovac проти COVID-19, знижуються приблизно через шість місяців після другої дози, хоча третя вакцина може мати сильний підсилює ефект, про це пишуть іноземні ЗМІ.

Китайські дослідники заявили про результати дослідження зразків крові здорових дорослих людей у віці від 18 до 59 років.

У документі говориться, що для учасників, які отримували дві дози з різницею в два або чотири тижні, тільки 16,9% і 35,2% відповідно все ще мали рівень нейтралізуючих антитіл вище порогового значення через шість місяців після другої дози.

Дослідження показало, що коли учасникам в деяких групах давали третю дозу, приблизно через шість місяців після другої, рівні нейтралізуючих антитіл ще через 28 днів збільшувалися приблизно в три-п'ять разів у порівнянні з рівнями, що спостерігалися через чотири тижні після другої дози.

У дослідженні не перевірялася дія антитіл проти більш трансмісивних варіантів - вчені запевняють, що необхідні подальші дослідження для оцінки тривалості дії антитіл після третьої ін'єкції.