Всі вакцини однакові: Богомолець заявила про "вакцинальні ігри"

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець озвучила прогноз щодо чергової хвилі захворюваності на коронавірус, повідомляє Обозреватель.

За її словами, сплеск неминучий, незважаючи на те, що частина українців вже перехворіла на COVID-19, а частина щепилася.

Медикиня наголосила: ані вакцинація, ані перенесене захворювання не дає гарантії від повторного зараження, але гарантує, що перебіг хвороби буде легшим.

Богомолець також запевнила, що немає принципової різниці між вакцинами від коронавірусу. Популярність тієї чи іншої вакцини – це елемент "вакцинальних ігор і комерції".