Заправки не визначилися: прогноз цін на бензин і автогаз

До кінця тижня ніякого підвищення руху цін по бензину і ДТ очікувати не варто, а ось автогаз буде дорожчати, хоча і не так швидко, повідомляє Сегодня.

Про це сказав експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

За його розрахунками, потенціал зростання становить близько 1 грн/л. Тобто середня ціна може перевищити 17 грн за літр. Однак прогнози експертів щодо бензину і дизпалива розходяться.

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що якщо до кінця тижня оптові поставки відновляться, то зростання цін у роздробі через короткочасне подорожчання в опті не буде, а не відновляться – ціни підуть вгору.

За його словами, через те, що на українському ринку ситуація невизначена, не можна стверджувати, що поставки бензину і ДТ швидко нормалізуються в повному обсязі.

А ось аналітик "Консалтингової групи" А-95 "Ігор Єгозаров впевнений: ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця нинішнього тижня очікувати не варто. В серпні внутрішній ринок розгорне тренд слідом за світовим і перейде до зниження.