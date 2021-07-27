В Україні розробили першу промислову систему накопичення енергії

У Вінниці тестуватимуть першу промислову систему накопичення енергії повністю розроблену, спроектовану та виготовлену в Україні, повідомляє Урядовий портал.

Потужність системи накопичення становитиме 1 МВт, а місткість – 1 МВт*год.

Вінницька міська рада видала «KNESS» містобудівні умови та обмеження на будівництво промислової системи накопичення енергії.

«Вітаю українського виробника із власною розробкою системи накопичення енергії. Це важлива складова для балансування енергосистеми, де зростають потужності СЕС і ВЕС. Ця подія вчергове доводить, що Україна здатна самостійно творити своє енергонезалежне майбутнє, розвиваючи «зелену» енергетику та необхідні електроакумулюючі системи для цього», - прокоментував подію Юрій Шафаренко, заступник Голови Держенергоефективності, та наголосив на необхідності прийняття законодавчої бази для залучення інвестицій у системи накопичення енергії.