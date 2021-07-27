ФДМ ініціює приєднання Електроважмашу до Турбоатому

Фонд державного майна (ФДМ) України 27 серпня ініціює позачергові збори акціонерів АТ "Турбоатом", на яке виносить питання про приєднання до нього заводу "Електроважмаш" (обидва - Харків), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Приєднати до Товариства (АТ"Турбоатом"- ред.) Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод "Електроважмаш", - зазначено в проекті рішення зборів з цього питання.

Наразі "Завод" Електроважмаш "є держпідприємством.

В АТ "Турбоатом" в особі ФДМ держава володіє більше 75,22% акцій.

До порядку денного зборів акціонерів АТ "Турбоатом" також внесені питання затвердження ринкової вартості акцій АТ "Турбоатом" і зміни його назви.

Згідно з проектом рішення, планується затвердити ринкову вартість акцій АТ "Турбоатом", визначену оцінювачем, обраним позачерговими зборами акціонерів 20 серпня, в розмірі 1,95 грн за акцію (номіналом 0,25 грн - ред.).

Назву АТ "Турбоатом" передбачається замінити на АТ "Українські енергетичні машини" (АТ "Укренергомашини").

Відповідно передбачається внести зміни до Статуту та внутрішніх положень товариства (зокрема, положення про принципи формування наглядової ради компанії).

"Турбоатом" - єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Географія поставок підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.