Вибух на хімзаводі в Німеччині: оголошено крайній ступінь небезпеки

У Німеччині стався потужний вибух на одному з найбільших в Європі майданчиків хімічної промисловості в місті Леверкузені. Влада оголосила "крайній ступінь небезпеки", найближчі дороги закриті, жителів просять не відкривати вікна, повідомляє Вісті.

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах (BBK) попередило населення, щоб вони закривали вікна і залишалися всередині, оскільки побоюються витоку небезпечних газів з Chempark Leverkusen.

"З невідомої раніше причини в Chempark Leverkusen стався вибух. Завод пожежних і авіаційна випробувальна машина в дії. Мешканці, будь ласка, переходьте в закриті приміщення і тримайте двері і вікна закритими", - йдеться в повідомленні організації в офіційному Twitter.

Повідомляється, що величезна хмара чорного диму також можна побачити з Кельна, який знаходиться приблизно в 18 км від Леверкузена.

За даними пожежної команди Кельна, зараз небезпеки в районі міста немає.