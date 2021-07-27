Нацбанк випустив монету з конем

Національний банк України з 29 липня вводить в обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського"﻿. Монета випускається на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського в Чорнобильську зону відчуження з посиланням на пресслужбу НБУ, повідомляє Деловая столица.

Номінал монети — 5 гривень, тираж — 40 тисяч штук.

На аверсі зображено кінь Пржевальського в кольорі. На реверсі — лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись, які занесені до Червоної книги України.

У НБУ відзначили, що монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника – коню Пржевальського – єдиному існуючому виду диких коней, що збереглися донині в первісному вигляді, і який занесено до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом "на межі зникнення".

Ця монета починає цілий ряд монет "Чорнобиль. Відродження".