Нацбанк випустив монету з конем
Національний банк України з 29 липня вводить в обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського". Монета випускається на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського в Чорнобильську зону відчуження з посиланням на пресслужбу НБУ, повідомляє Деловая столица.
Номінал монети — 5 гривень, тираж — 40 тисяч штук.
На аверсі зображено кінь Пржевальського в кольорі. На реверсі — лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись, які занесені до Червоної книги України.
У НБУ відзначили, що монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника – коню Пржевальського – єдиному існуючому виду диких коней, що збереглися донині в первісному вигляді, і який занесено до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом "на межі зникнення".
Ця монета починає цілий ряд монет "Чорнобиль. Відродження".
"Парадокс, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, було створено найбільший і наймолодший об’єкт природно-заповідного фонду України – Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватом для розмноження не лише типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу", — нагадали в Нацбанку.