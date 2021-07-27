В Україні одна з областей не відповідає "зеленій" зоні карантину

Всі області України, станом на 27 липня, перебувають у "зеленій" зоні карантину. При цьому у однієї із областей один з епідеміологічних показників не відповідає нормі, повідомляє РБК-Украина.

Так, у Херсонській області перевищений рівень госпіталізації і відповідає показнику 56,9%. При цьому норма не має перевищувати 50%.

Відзначимо, що цей показник у Херсонській області перевищений вже кілька днів поспіль.

При цьому, у Луганській області, в якій було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі рівень госпіталізації різко знизився і становить менше 30%.