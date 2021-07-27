Організатори серії терактів у Києві постануть перед судом

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо організаторів терактів у Києві, які відбулися влітку 2020 року. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

Зловмисників звинувачують у наступних статтях Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв),

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Санкції статей передбачають карання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.