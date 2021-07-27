СБУ повідомила, що проводитиме навчання в Рівному

Служба безпеки України попередила, що 29 липня проводитиме антитерористичні навчання в Рівному. Жителів та гостей міста закликали зберігати спокій, та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Про це свідчить публікація﻿ Управління СБ України в Рівненській області.

Спеціальні антитерористичні навчання проведуть в адміністративній будівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

Антитерористичні та контрдиверсійні заходи проводитимуться також і на території м. Рівне в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням озброєння та спеціальної техніки.

До участі у навчаннях залучатимуться підрозділи:

Служби безпеки України;

Національної поліції;

патрульної поліції;

Держспецзв'язку;

Національної гвардії;

Збройних Сил України;

Військової служби правопорядку ЗСУ;

Державної прикордонної служби;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

та представники місцевих органів.

На окремих територіях Рівненської області можливе тимчасове запровадження особливого режиму - обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів (м. Рівне, майдан Просвіти, вулиця Кавказька), перевірка документів.