СБУ повідомила, що проводитиме навчання в Рівному
Служба безпеки України попередила, що 29 липня проводитиме антитерористичні навчання в Рівному. Жителів та гостей міста закликали зберігати спокій, та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.
Про це свідчить публікація Управління СБ України в Рівненській області.
Спеціальні антитерористичні навчання проведуть в адміністративній будівлі Рівненської обласної державної адміністрації.
Антитерористичні та контрдиверсійні заходи проводитимуться також і на території м. Рівне в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням озброєння та спеціальної техніки.
До участі у навчаннях залучатимуться підрозділи:
- Служби безпеки України;
- Національної поліції;
- патрульної поліції;
- Держспецзв'язку;
- Національної гвардії;
- Збройних Сил України;
- Військової служби правопорядку ЗСУ;
- Державної прикордонної служби;
- Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- та представники місцевих органів.
На окремих територіях Рівненської області можливе тимчасове запровадження особливого режиму - обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів (м. Рівне, майдан Просвіти, вулиця Кавказька), перевірка документів.