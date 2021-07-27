Глава Tesla Ілон Маск обрушився з критикою на Apple в ході телефонної конференції, присвяченій квартальним доходам його компанії, повідомляє "Лента.ру".

Маск заявив, що Apple використовує в своїх батареях більше кобальту, ніж Tesla, припустивши, що вони майже повністю складаються з нього, тоді як в батареях його компанії міститься лише близько двох відсотків цього елемента.

Кобальт - ключовий елемент для виробництва акумуляторів, на яких працює не тільки вся сучасна електроніка, а й електромобілі. В останні роки ЗМІ і правозахисники звернули увагу на проблему отримання хімічного елемента. 60 відсотків цього металу добувають в Демократичній Республіці Конго. При видобутку кобальту порушуються умови праці та права людини, на шахтах працюють діти.

У 2019 правозахисна організація International Rights Advocates подала від імені конголезьких батьків позов до кількох технологічних гігантів, в тому числі Tesla, Apple, Google і Microsoft, у справі про загибель дітей, які працювали на шахтах.

Нападки з боку Маска можуть бути пов'язані з планами Apple випустити власний електромобіль Titan до 2024 року. Керівником проекту призначено колишнього віце-президента і главу інженерного відділу Tesla Дуга Філда, що покинув компанію заради Apple в 2018 році.

27 липня засновник Tesla відзвітував про рекордний прибуток компанії за другий квартал 2021 року. Виручка автогіганта склала 11,96 мільярда доларів при чистому прибутку в 1,14 мільярда. На продажу автомобілів компанія заробила 10,21 мільярда доларів, решта 801 мільйон - на реалізації енергетичного бізнесу, включаючи сонячну енергію для будинків і підприємств.