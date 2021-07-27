Названо найбільш затребувані професії в Україні

Експерт ринку праці Сергій Марченко заявив, що українські абітурієнти недооцінюють промисловість та агробізнес. За його словами, запит на фахівців у цих сферах стабільний з року в рік, але їх абітурієнти чомусь обділяють увагою, повідомляє Обозреватель.

"В агросекторі в останні роки дуже багато грошей, люди непогано заробляють. Якщо говорити про фахівців для агробізнесу, там є цілий пласт напрямків, таких як агрономи, зоотехніки, ветеринари, механізатори, які дуже недооцінені абітурієнтами. Якщо говорити про промисловість, багато років ейчари виробників буквально кричать про те, що не вистачає кваліфікованих інженерів на виробництві, енергетиків, логістів. Нещодавно у нас був дуже важкий пошук менеджера з якості" , – додав Марченко.

Також затребуваними, як зараз, так і в майбутньому, будуть професії сфери IT: розробники програмного забезпечення, дизайнери, гейм-девелопери, фахівці зі штучного інтелекту, машинного навчання, Big Data.

Експерт дивується, що незважаючи на стрімкий розвиток цієї сфери комп'ютерні науки в цьому році лише на четвертому місці за кількістю поданих заяв абітурієнтів. Незмінним лідером інтересу учнів багато років залишається філологія. Притому, що випускники-філологи, які йдуть працювати за фахом, заробляють не так багато.