Зеленського на виборах готові підтримати майже 30% українців

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-25 липня свідчать, що президента України Володимира Зеленського підтримали б 27,7% українців, які визначилися з вибором, якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому за п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 13,4% українців, які визначилися з вибором, за лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", екс-прем'єра Юлію Тимошенко - 11,4%, одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка підтримали б 10,1%, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 7,8%, за екс-прем'єра, лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана проголосували б 6,1%, за екс-нардепа Євгена Мураєва - 6%, за спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - 4,1%.

За лідера Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока, лідера Радикальної партії Олега Ляшка та екс-прем'єра Арсенія Яценюка проголосували б по 2,6-2,7% респондентів, які визначилися, за лідера партії "Голос" Кіру Рудик - 0,4%, за інших кандидатів менше.

5,3% із загальної кількості опитаних не мають наміру брати участі в голосуванні, 6% не змогли дати відповідь.

При цьому 46% опитаних відповіли, що в жодному разі не проголосували б за Порошенка, 36% - за Тимошенко, 34% - за Бойка, 29% - за Зеленського, 26% - за Ляшка, 19% - за Яценюка, 18% - за Тягнибока, по 14% - за Мураєва та Гройсмана, 10% - за Разумкова, по 9% - за Рудик та Смешка.

Зеленському довіряють 45% опитаних, не довіряють 52%, Тимошенко довіряють 31%, не довіряють 68%, Бойку довіряють 27%, не довіряють 57%, не знають про нього 14%, Порошенку довіряють 26%, не довіряють 72%, нардепу Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють 70%, не знають про нього 9%, прем'єру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють 51%, не знають про нього 28% опитаних.