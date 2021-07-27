Автогаз в роздробі продовжує бити рекорди

Середня ціна на скраплений газ 27 липня в мережах АЗС підвищилася на 5 коп./л, до 16,77 грн/л, повідомляє Enkorr.

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», на АЗС UPG і «Автопорт» вартість автогазу виросла в середньому на 22 коп./л і 30 коп./л, до 16,75 грн/л і 17,30 грн/л відповідно. Продукт на станціях WOG здорожчав на 10 коп./л, до 17,48 грн/л.

«Овіс», BVS і «Катрал» підняли ціни на 10 коп./л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto здорожчав у середньому на 22 і 8 коп./л, до 16,75 до грн/л і 16,71 грн/л відповідно.

Відзначимо, середня ціна на ресурс у обсягом 16,77 грн/л рекордна для України за всю історію спостереження. Загалом із початку липня ціни зросли на 1,40 грн/л, або 9,5%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 26 по 27 липня, грн/л