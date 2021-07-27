До ВР проходять 5 партій - соцопитування

П'ять політичних партій подолали б 5-відсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-25 липня.

Партію "Слуга народу" готові підтримати 24,1% тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. За партію "Європейська солідарність" проголосували б 14,3% респондентів, за "Батьківщину" - 12,8%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%.

Водночас низка партій мають близький до 5-відсоткового бар'єру рейтинг: Радикальна партія і партія "Наші" набрали б по 4,8% голосів респондентів, що визначилися з вибором, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, партія "Сила і честь" - 4,1%, "Свобода" - 3,4%. Рейтинг інших політичних сил – менше ніж 3%. Партію Шарія готові підтримати 2,6% респондентів, що визначилися з вибором, "Голос" - 2%, об'єднання "Самопоміч" - 1,7%, партію "За майбутнє" - 1,2%, всі інші партії разом узяті 2,4%.

5,8% із загальної кількості опитаних не мають наміру брати участі в голосуванні, 7,4% не змогли дати відповідь.

Під час дослідження методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2 500 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України; вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення.

Похибка репрезентативності дослідження за довірчої ймовірності 0,95 - не більше ніж 2%.